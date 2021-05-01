Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon için transfer harekatı erken başlarken, teknik direktör Fatih Terim de listesini belirledi. Deneyimli teknik adam, orta sahayı yerli yıldızlara emanet etmeyi planlarken, o isimleri listenin başına yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer taraftan gelecek yılın planlamasını yapıyor.
Sarı-kırmızılılar bu sezon en çok darbe yediği orta saha bölgesini bu kez erken yapacağı hamlelerle kapatmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezon da kalacakmış gibi plan yapan Teknik Direktör Fatih Terim, Salih Uçan'ı takıma kazandırmayı planlıyor.
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek Aytaç Kara ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih'i de kadroya katmak istiyor.
İmparator gelecek sezon orta sahayı Taylan Antalyalı, Aytaç Kara ve Salih Uçan üçlüsüyle oluşturmayı hedefliyor.
Yeni sezonda baskılı bir orta saha kurmak isteyen Fatih Terim, üç oyuncuya önemli görevler verecek.
Yeni sezonda orta saha oyuncularından rakip kaleye bol şut çekilmesi istenecek. Kilit paslar Taylan ve Salih'ten sorulacak. Ayrıca üç isim orta sahayı sıkı tutacak ve topu geri kazanma süresini azaltacak.
Bu yıl ve geçmiş dönemlerde şut tekniği zayıf olan Gedson, Belhanda, Etebo ve Ndiaye gibi isimler yerine bu üç futbolcu ve yapılacak başka takviyelerle şutör bir orta saha oluşturulacak.
Salih Uçan bu sezon 39 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu 3 gol, 7 asist yaptı. Salih'in büyük maç performansları göz doldurdu.
Aytaç Kara, ligde 1-0 kazanılan Beşiktaş maçından sonra sportif direktörle yaşadığı sıkıntı nedeniyle kadro dışı kaldı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.
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