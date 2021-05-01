01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon için transfer harekatı erken başlarken, teknik direktör Fatih Terim de listesini belirledi. Deneyimli teknik adam, orta sahayı yerli yıldızlara emanet etmeyi planlarken, o isimleri listenin başına yazdı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

bir yandan ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer taraftan gelecek yılın planlamasını yapıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Sarı-kırmızılılar bu sezon en çok darbe yediği orta saha bölgesini bu kez erken yapacağı hamlelerle kapatmak istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezon da kalacakmış gibi plan yapan Teknik Direktör , 'ı takıma kazandırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih'i de kadroya katmak istiyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

İmparator gelecek sezon orta sahayı , ve üçlüsüyle oluşturmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Yeni sezonda baskılı bir orta saha kurmak isteyen , üç oyuncuya önemli görevler verecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Yeni sezonda orta saha oyuncularından rakip kaleye bol şut çekilmesi istenecek. Kilit paslar Taylan ve Salih'ten sorulacak. Ayrıca üç isim orta sahayı sıkı tutacak ve topu geri kazanma süresini azaltacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

Bu yıl ve geçmiş dönemlerde şut tekniği zayıf olan Gedson, Belhanda, Etebo ve Ndiaye gibi isimler yerine bu üç futbolcu ve yapılacak başka takviyelerle şutör bir orta saha oluşturulacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

bu sezon 39 maçta forma giydi. 27 yaşındaki oyuncu 3 gol, 7 asist yaptı. Salih'in büyük maç performansları göz doldurdu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in orta saha planı! Takımı onların üstüne kuracak

, ligde 1-0 kazanılan Beşiktaş maçından sonra sportif direktörle yaşadığı sıkıntı nedeniyle kadro dışı kaldı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 29 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

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