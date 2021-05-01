01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Sofiane Feghouli için teknik direktör Fatih Terim son kararını verdi. Cezayirli yıldız ayrıca eski başkan Dursun Özbek'in transfer ettiği ve takımda kalan tek oyuncu konumunda bulunuyor. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de bitime 4 maç kala , gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, 'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan Mustafa Cengiz başkanlığındaki , sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

Sabah'ın haberine göre; Kalan son isim de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi ilk 11'de düşünmüyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

BİLETİ TRABZONSPOR MAÇINDA KESİLDİ

Trabzon maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

Yakın arkadaşı Belhanda'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı.

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır. Yüzde 15 indirim konusunda anlaşamadığı yönetimden sonra teknik heyetle de sorunlar yaşamaya başlayan Feghouli, artık ayrılmaya sıcak bakıyor.

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