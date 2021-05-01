Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!

Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti.