Galatasaray'da Dursun Özbek döneminden bir o kalmıştı... Cimbom'dan Feghouli kararı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Sofiane Feghouli için teknik direktör Fatih Terim son kararını verdi. Cezayirli yıldız ayrıca eski başkan Dursun Özbek'in transfer ettiği ve takımda kalan tek oyuncu konumunda bulunuyor. İşte son gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 maç kala Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı.
Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti.
Sabah'ın haberine göre; Kalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. İşte detaylar: Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor.
BİLETİ TRABZONSPOR MAÇINDA KESİLDİ
Trabzon maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi.
Yakın arkadaşı Belhanda'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı.
Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır. Yüzde 15 indirim konusunda anlaşamadığı yönetimden sonra teknik heyetle de sorunlar yaşamaya başlayan Feghouli, artık ayrılmaya sıcak bakıyor.
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