Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.