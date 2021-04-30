30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 13 maçta 7 gol kaydetti. 2 milyon Dolar'a kiralanan ve 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki forvet için Mısır kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'ın ara transfer döneminde 'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı hakkında yeni bir açıklama geldi.

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, 'dan henüz 'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan 'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli 'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu 'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 maçında da 1 golle oynadı.

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