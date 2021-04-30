Zamalek'ten açıklama geldi! Mostafa Mohamed'in bonservisi...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 13 maçta 7 gol kaydetti. 2 milyon Dolar'a kiralanan ve 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki forvet için Mısır kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında yeni bir açıklama geldi.
Mısır Ligi ekibinin yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz Mustafa Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.
Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.
Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.
23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.
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