24 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Beşiktaş ve G.Saray maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de 37. haftada oynanacak olan - ve - maçlarının VAR hakemleri belli oldu. | İşte detaylar... Son dakika spor haberleri ()

'den yapılan açıklamaya göre, - maçının VAR hakemi , - maçının VAR hakemi ise oldu.

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