30 Nisan 2021, Cuma
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Galatasaray'ı 'kulübesi' uçurdu!
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan ve şampiyonluk şansı devam eden Galatasaray, bu sezon kulübeden en çok katkıyı alan takım oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon oyuna sonradan giren isimlerden en çok katkıyı Galatasaray aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kulübeden 11 gol buldu. Aslan, özellikle son 3 haftada kazandığı puanların tamamını yedek kulübesinden gelen isimlerin golleriyle kazandı. Onyekuru 4, Mostafa 2, Emre Akbaba 2, Babel, Kerem ve Sekidika 1'er gollük katkı verdi.
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