30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ı 'kulübesi' uçurdu!

G.Saray'ı 'kulübesi' uçurdu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

'de 38. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan ve şampiyonluk şansı devam eden , bu sezon kulübeden en çok katkıyı alan takım oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon oyuna sonradan giren isimlerden en çok katkıyı aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kulübeden 11 gol buldu. Aslan, özellikle son 3 haftada kazandığı puanların tamamını yedek kulübesinden gelen isimlerin golleriyle kazandı. 4, 2, 2, , ve 1'er gollük katkı verdi.

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