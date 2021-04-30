Galatasaray'ı 'kulübesi' uçurdu!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonu için de transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile devam etmeme kararı alırken, bu bölge için Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick Van Aanholt ile anlaşmaya vardı. İşte Hollandalı sol bekin sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)