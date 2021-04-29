Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara start verirken, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan DeAndre Yedlin'den sevindiren haber geldi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
YEDLIN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
DeAndre Yedlin, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 30 Nisan Cuma günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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