29 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim önderliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara start verirken, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan DeAndre Yedlin'den sevindiren haber geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Futbol Takımı, Süper Lig'in 39. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

'ndeki antrenmanda Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

YEDLIN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a DeAndre Yedlin müjdesi! Resmi açıklama geldi

Futbol Takımı, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 30 Nisan Cuma günü 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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