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Galatasaray'da Mohamed çok üzüldü! Fatih Terim'in kararı sonrası...

Mohamed çok üzüldü! Terim'in kararı sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed ilk 11'de başladı. Mısırlı golcü ilk devrenin sonunda teknik direktör Fatih Terim tarafından kenara çekilirken, bu durumdan dolayı üzgün olduğu gözlemlendi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, maçına forvette Mostafa Mohamed ile başladı. karşısında galibiyeti getiren golü getiren Mısırlı futbolcu, ilk 45 dakikada etkili olamadı. Tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine Mohamed'i ikinci yarı kenara çekti ve 'i sahaya sürdü. Maçı yedek kulübesinden seyreden Mohamed'in bu nedenle oldukça üzgün olduğu gözlendi.

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