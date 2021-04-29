Galatasaray'da Mohamed çok üzüldü! Fatih Terim'in kararı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed ilk 11'de başladı. Mısırlı golcü ilk devrenin sonunda teknik direktör Fatih Terim tarafından kenara çekilirken, bu durumdan dolayı üzgün olduğu gözlemlendi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim, Konyaspor maçına forvette Mostafa Mohamed ile başladı. Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü getiren Mısırlı futbolcu, ilk 45 dakikada etkili olamadı. Tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine Mohamed'i ikinci yarı kenara çekti ve Ryan Babel'i sahaya sürdü. Maçı yedek kulübesinden seyreden Mohamed'in bu nedenle oldukça üzgün olduğu gözlendi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ