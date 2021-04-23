Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! "Evlatların seninle"
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray son 8 maçta sadece 2 galibiyet alırken, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Trabzonspor maçı sonrasında ultrAslan yönetim ve teknik heyeti istifaya çağırırken, binlerce taraftardan büyük tepki geldi ve Fatih Terim'e tam destek verildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da sular durulmuyor... Geçen sezon corona virüsü salgını sonrası arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon mart ayından sonra düşüşe geçti.
Mart ayında liderliğe yükselen Cimbom ardından çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak liderin 6 puan gerisinde kaldı.
Son oynanan Trabzonspor maçının 1-1 berabere bitmesiyle taraftar grubu ultrAslan, teknik heyeti istifaya davet etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz'in görevden çekilmesine yönelik çağrıda bulunan ultrAslan, bu kez teknik heyete aynı çağrıda bulununca büyük tepki aldı.
Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, attığı tweetler ile Teknik Direktör Fatih Terim'e destekte bulundu.
#EvlatlarınSeninleHocam hashtagini açan taraftarlar, Twitter gündemine birinci sıradan girdi.
İmparator'un kulübe kazandırdığı 20 kupanın yanı sıra Avrupa'da elde ettiği birçok zafer hatırlatıldı. "Galatasaraylılar hocasının yanında" sözleriyle tecrübeli hocaya destek verilirken, #ÖleneKadarTerimleyiz ifadeleri Twitter gündemini salladı.
Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig