Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! "Evlatların seninle"

Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ