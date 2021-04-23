23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! "Evlatların seninle"

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray son 8 maçta sadece 2 galibiyet alırken, şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Trabzonspor maçı sonrasında ultrAslan yönetim ve teknik heyeti istifaya çağırırken, binlerce taraftardan büyük tepki geldi ve Fatih Terim'e tam destek verildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da sular durulmuyor... Geçen sezon corona virüsü salgını sonrası arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon mart ayından sonra düşüşe geçti.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

Mart ayında liderliğe yükselen Cimbom ardından çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak liderin 6 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

Son oynanan Trabzonspor maçının 1-1 berabere bitmesiyle taraftar grubu ultrAslan, teknik heyeti istifaya davet etti.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Başkan 'in görevden çekilmesine yönelik çağrıda bulunan ultrAslan, bu kez teknik heyete aynı çağrıda bulununca büyük tepki aldı.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, attığı tweetler ile Teknik Direktör 'e destekte bulundu.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

#EvlatlarınSeninleHocam hashtagini açan taraftarlar, Twitter gündemine birinci sıradan girdi.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

İmparator'un kulübe kazandırdığı 20 kupanın yanı sıra Avrupa'da elde ettiği birçok zafer hatırlatıldı. "Galatasaraylılar hocasının yanında" sözleriyle tecrübeli hocaya destek verilirken, #ÖleneKadarTerimleyiz ifadeleri Twitter gündemini salladı.

Galatasaray taraftarlarından Fatih Terim'e tam destek! Evlatların seninle

Diğer yandan teknik ve idari heyette yer alan Şükrü Hanedar, Levent Şahin, Ümit Davala, Hakan Balta, Albert Riera ve Selçuk İnan ile tercüman Mert Çetin tecrübeli çalıştırıcının yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

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