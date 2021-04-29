29 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den TFF'ye flaş yanıt! "Açıkça göstermiştir"

Terim'den TFF'ye flaş yanıt! Açıkça göstermiştir
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Teknik Direktörü , 'nun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. "Şaşkınlıkla karşıladım" diyen deneyimli teknik adam, "TFF'nin tarihte ilk kez bir teknik direktörün, basın toplantısında hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlamam, kurulları ile beraber Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımların' bir kez daha açıkça göstermiştir." dedi. İşte Terim'in o açıklaması... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Tekink Direktörü 'in Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamaya, (TFF) cevap niteliği taşıyan bir açıklamayla yanıt vermişti. Deneyimli teknik adam, bu açıklamaya flaş bir yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı:

Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, TFF'nin resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım.

Ne Galatasaray'la, ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı ve konu ile ilgili bilgilerin Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım.

Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli aydınlatma TFF tarafından yapıldı.

TFF'nin tarihte ilk kez bir teknik direktörün, basın toplantısında hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlamam, kurulları ile beraber Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımların' bir kez daha açıkça göstermiştir.

Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Fatih Terim.

TFF'den Fatih Terim'e cevap! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 1 oyuncu daha pozitif! Toplam vaka sayısı... G.Saray'da 1 oyuncu daha pozitif! Toplam vaka sayısı...
Falcao'dan fedakar davranış! Terim'den rica etti Falcao'dan fedakar davranış! Terim'den rica etti
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör