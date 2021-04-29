Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den TFF'ye flaş yanıt! "Açıkça göstermiştir"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya yanıt verdi. "Şaşkınlıkla karşıladım" diyen deneyimli teknik adam, "TFF'nin tarihte ilk kez bir teknik direktörün, basın toplantısında hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlamam, kurulları ile beraber Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımların' bir kez daha açıkça göstermiştir." dedi. İşte Terim'in o açıklaması... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Tekink Direktörü Fatih Terim'in Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cevap niteliği taşıyan bir açıklamayla yanıt vermişti. Deneyimli teknik adam, bu açıklamaya flaş bir yanıt verdi.

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı:

Süper Lig'de oynadığımız son müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya akredite edilen medya mensupları tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlamam üzerine, TFF'nin resmi sitesi üzerinden tarafıma verdiği garip yanıtı şaşkınlıkla karşıladım.

Ne Galatasaray'la, ne de kendimle alakalı olan bir soru ile karşılaşmamamın ardından, sorunun muhatabı olmadığımı ve konu ile ilgili bilgilerin Mehmet Baykan aracılığıyla verilebileceğini aktardım.

Sorunun muhatabı doğru gösterilmiş olacak ki, bugün konu üzerinde gerekli aydınlatma TFF tarafından yapıldı.

TFF'nin tarihte ilk kez bir teknik direktörün, basın toplantısında hakaret içermeyen söylemini niyet okuyarak resmi sitesinden yanıtlamam, kurulları ile beraber Galatasaray'a ve tarafıma bakış açılarını ve yaklaşımların' bir kez daha açıkça göstermiştir.

Daha önce kamuoyunda defalarca paylaştığım fikirlerimi destekleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Fatih Terim.

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