23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! "Gel başkan ol"

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonunda futbolculara yönelik yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Mayıs ayında kongreye gitmeye hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yardımcıları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, o isme başkanlığa aday olması yönünde çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.04.2021

Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Son bomba; Başkan 'in iki sağ kolu ile 'dan geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

DURSUN ÖZBEK'E "BAŞKAN OL" ÇAĞRISI

ve , başkan tarafından sürekli eleştirilen ismin kapısını çaldı. İkili, "Gel başkan ol" çağrısında bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

2. Başkan ile Başkan Yardımcısı , geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri Özbek'e, "Kulüp çok zor durumda. Sadece haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira var. Bu parayı ancak siz verebilirsiniz.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

'ın kurtuluşu sizde. Gel başkan ol. Sizin oluşturacağınız bir yönetimde de yer alalım" teklifinde bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

ÖZBEK TEKLİFİ REDDETTİ

'in haberine göre; eski Başkan 'in ise "Bunu şu ortamda kabul etmem, 'ın örf ve adetlerine yakışmaz. Abdurrahim çok istekliysen sen aday olabilirsin" yanıtını verdiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

Bu görüşmenin, başkan 'in 7 yönetici tarafından istifaya davet edilmesinden hemen sonra gerçekleştiği bildirildi. Albayrak'ın, Özbek'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içine girdiği, ancak eski başkanın yaşadığı kırgınlıklar nedeniyle buna sıcak bakmadığı dile getirildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan o isme flaş teklif! Gel başkan ol

'da mevcut yönetimin eski başkanı adaylık için ikna girişimi bomba etkisi yarattı. 'in, en yakınındaki isimlerin bu reaksiyonu sonrasında, adaylık için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Taraftarlardan Terim'e tam destek! Evlatların seninle Taraftarlardan Terim'e tam destek! "Evlatların seninle"
Emre Akbaba'nın attığı gol umut oldu! Cimbom'da hedef 6'da 6 Emre Akbaba'nın attığı gol umut oldu! Cimbom'da hedef 6'da 6
Uluç'tan Terim'e sert sözler! Yapabileceği en büyük iyilik... Uluç'tan Terim'e sert sözler! "Yapabileceği en büyük iyilik..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör