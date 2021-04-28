Galatasaray'da Marcao sezon sonunda gidiyor! Dinamo Kiev'le görüşme halinde
Galatasaray'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek Marcao, yeni mukavele imzalamak için sarı-kırmızılı takımdan 950 bin Euro'luk maaşını 1.75 milyon Euro'ya yükseltmesini talep etmişti. Bu istek sonrasında sözleşme görüşmeleri dondurulurken, Brezilyalı stoper Dinamo Kiev'le görüşmelere başladığı ifade edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcunun, istediği şartları karşılayamayan Galatasaray'ın gelecek sezon sonunda bedelsiz gitmesini engellemek için Dinamo Kiev'le masaya oturmak zorunda kaldığı belirtildi. Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu'nun sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti. Geçen sezon AS Roma'nın 13+2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
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