28 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon ile ilgili çalışmalar sürüyor. Mevcut yönetimin Fatih Terim ile çalışıp çalışmayacağı, Fatih Terim'e gelen teklifler ve Terim'in başkan adayı olacağı iddiaları kulislerde konuşulurken, kiralık futbolcular ile ilgili flaş bir karar verildi. İşte detaylar...

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Ara transfer döneminde kiralık geldiği G.Saray'da çok başarılı bir performans sergileyen, son Antalyaspor maçında da galibiyeti getiren için yönetim harekete geçti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Sarı kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu 31 Aralık 2021 tarihine kadar olsa da yaz transfer döneminde Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kulübü Zamalek'e yatırıp bonservisini almaya karar verdi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

Hürriyet'in haberine göre; Seçim öncesinde 'ın kısa vadeli ödemelerini çıkarıp göreve talip olan adaylara da sıcak para ile alakalı durumu aktarma düşüncesinde olan yönetim şimdiden Mohamed'in bonservis bedelini de bu bütçeye dahil etmiş durumda.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu 'da 11 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiyiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

ONYEKURU BEKLEMEDE

'nun durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor. 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör 'in vereceği rapor belirleyecek. 15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamamıştı. Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'in kararı belli oldu! Kalacak mı gidecek mi? Terim'in kararı belli oldu! Kalacak mı gidecek mi?
Canlı yayında flaş ifadeler! Galatasaray'ın şampiyon olması... Canlı yayında flaş ifadeler! "Galatasaray'ın şampiyon olması..."
Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör