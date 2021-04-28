Son dakika GS haberleri | Galatasaray yönetiminden flaş karar! Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Onyekuru...

ONYEKURU BEKLEMEDE

Henry Onyekuru'nun durumu ise şu an için belirsizliğini koruyor. 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Nijeryalının kaderini son beş maçtaki performansı ve teknik direktör Fatih Terim'in vereceği rapor belirleyecek. 15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamamıştı. Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.

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