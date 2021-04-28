Cimbom'un puan kaybına tahammülü yok! İşte Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, ligin 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı takımın puan kaybına tahammülü kalmazken, konuk ekip ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 4-3 Konyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İşte Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray, bugün Konyaspor ile hayati bir maçı çıkacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasman da 1-0 yenen ve moral bulan sarı- kırmızılı ekip için bugünkü karşılaşmada çok büyük önem taşıyor. Ligin tamamlanmasına 5 hafta kala lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alan Cimbom'u galibiyet dışında bir sonuç oldukça sıkıntıya sokacak. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye konuk olacak Beşiktaş ile aynı saatte maça çıkacak.

İLK MAÇI 4-3 KAYBETMİŞTİ

Buna karşılık Fenerbahçe ise yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şansını sürdürebilmesi için rakiplerinin de puan kaybetmesi büyük önem taşıyor. Öte yandan Konyaspor ise ligde son haftalarda kazanmayı unuttu. Çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan yeşil- beyazlı ekip, Galatasaray karşısında kötü gidişata 'dur' demenin planlarını yapıyor. İlk yarıda Konya'da oynanan maçı 4-3 kaybeden Galatasaray için bugünkü karşılaşma aynı zamanda bir rövanş niteliği de taşıyor.

EVİNDE KAZANMAYI UNUTTU

Bu sezon Galatasaray için Türk Telekom'daki maçlar kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Konya karşısında bu kötü gidişata da son vermeye çalışacak.

KONYA'YA HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

3. SIRADA

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

OKÇU HAZIR

Antalyaspor karşısında oyuna ikinci yarı dahil olan Mohamed galibiyet golünü atmış ve sarı-kırmızılı ekibe çok kritik bir galibiyet getirmişti. Bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkaran Mısırlı golcü, Konyaspor karşısında da gollerine devam etmek istiyor.

TERİM'İN KOZU HALİL VE MOHAMED

Ligde son haftaya 15 puan hedefi koyan Galatasaray'da ilk 11'de tek değişiklik bekleniyor. Antalya'da kazanan takımdan memnun kalan Fatih Terim, Emre Akbaba'nın yerine Mostafa Mohamed'le Konyaspor maçına başlamayı planlıyor. Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen Terim, son haftaların başarılı ismi Halil ile Mohamed'i birlikte oynatmaya karar verdi.

ONYEKURU VE YEDLİN SAKAT

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı- kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Konyaspor öncesinde Galatasaray'da Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmesi halinde Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. (Fotomaç)

GALATASARAY-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, E. Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.

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