28 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Covid-19'dan kurtulamıyor

Aslan Covid-19'dan kurtulamıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, ligin 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan rutin testlerde 3 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Oyuncuların tedavi protokolü ve karantina süreci başlarken bu üç isim, deplasmanında da olmayacak. Genelde ilk 11'de tercih edilmeyen 3 oyuncunun yakalandığı öğrenilirken bu nedenle Konya maçında yedek kulübesinde değişiklikler olacak.

VAKA SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Galatasaray'da 3 oyuncunun daha Covid olmasıyla birlikte koronavirüse yakalanan sayısı da 18'e çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de hastalığa en çok yakalanan takımlar arasında başı çekiyor. Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve de testi pozitif çıkanlar arasında yer almıştı.

İŞTE VİRÜS BULAŞAN VE İYİLEŞEN FUTBOLCULAR

Yaz kampı: Linnes ve Ömer Bayram

İlk yarı: Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk, , , Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda

İkinci yarı: Emre Taşdemir, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed

Puan kaybına tahammül yok! İşte Terim'in Konya maçı 11'i haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
G.Saray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim... G.Saray'a sürpriz transfer teklifi! Fatih Terim...
Marcao sezon sonunda gidiyor! O kulüple görüşme halinde Marcao sezon sonunda gidiyor! O kulüple görüşme halinde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör