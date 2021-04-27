27 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geride bıraktığımız haftayı kayıpsız kapatırken, gözler 38. haftada oynanacak maçlara çevrildi. Lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor. Siyah-beyazlıları takip eden Fenerbahçe ve Galatasaray da maçlarını kazanarak son ana kadar yarışın içinde olmayı hedefliyor. İşte Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Lider ve takipçileri ile şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girdi. Üç puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş avantajlı olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray son ana kadar yarışı bırakmamaya kararlı. Yarın ve perşembe günü üç takım kritik maçlara çıkacak. Puan kaybı halinde ise kartlar yeniden dağıtılacak.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Bu zorlu süreçte tüm gözler hocaların üzerine çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın kendine güveniyle, Emre Belözoğlu kazanma hırsı ve oynattığı sonuç odaklı futbolla, Fatih Terim ise devasa tecrübesi ve ligin sonlarında geriden gelip ipi göğüsleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Üç teknik adamdan hangisinin takımını zafere taşıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

İşte 'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 'ın kalan maçları...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

BEŞİKTAŞ | 75 PUAN

38. HAFTA: (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

FENERBAHÇE | 72 PUAN

38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
41. HAFTA: SİVASSPOR
42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

GALATASARAY | 69 PUAN

38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA:
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: YENİ MALATYASPOR

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