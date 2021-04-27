Son dakika spor haberi: Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray geride bıraktığımız haftayı kayıpsız kapatırken, gözler 38. haftada oynanacak maçlara çevrildi. Lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor. Siyah-beyazlıları takip eden Fenerbahçe ve Galatasaray da maçlarını kazanarak son ana kadar yarışın içinde olmayı hedefliyor. İşte Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...
Lider Beşiktaş ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girdi. Üç puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş avantajlı olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray son ana kadar yarışı bırakmamaya kararlı. Yarın ve perşembe günü üç takım kritik maçlara çıkacak. Puan kaybı halinde ise kartlar yeniden dağıtılacak.
Bu zorlu süreçte tüm gözler hocaların üzerine çevrilmiş durumda. Sergen Yalçın kendine güveniyle, Emre Belözoğlu kazanma hırsı ve oynattığı sonuç odaklı futbolla, Fatih Terim ise devasa tecrübesi ve ligin sonlarında geriden gelip ipi göğüsleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Üç teknik adamdan hangisinin takımını zafere taşıyacağı büyük bir merakla bekleniyor.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...
BEŞİKTAŞ | 75 PUAN
38. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: GALATASARAY (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)
FENERBAHÇE | 72 PUAN
38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
41. HAFTA: SİVASSPOR
42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)
GALATASARAY | 69 PUAN
38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA: BEŞİKTAŞ
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: YENİ MALATYASPOR
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