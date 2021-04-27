Lider Beşiktaş ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluk yarışında artık son düzlüğe girdi. Üç puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş avantajlı olsa da Fenerbahçe ve Galatasaray son ana kadar yarışı bırakmamaya kararlı. Yarın ve perşembe günü üç takım kritik maçlara çıkacak. Puan kaybı halinde ise kartlar yeniden dağıtılacak.