Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 3 oyuncu pozitif...

Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip resmi siteden yayınladığı bilgilendirme ile 3 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Galatasaray'da 3 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda takıma uygulunan Covid-19 testlerinde sonucu pozitif çıkan 3 oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreçlerine başlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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