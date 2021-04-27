27 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun düşüşü dikkatleri çekti. Ara transfer döneminde üçüncü kez sarı-kırmızılı takıma katılan ve ilk maçlarda attığı gollerle takımın sırtlayan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, ilerleyen haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle yedeğe çekildi. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in form düşüklüğü yaşayan öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Üçüncü kez formasını giydiği 'da, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 45 dakikaya 2 gol sığdıran , camiayı mest etmişti. Ardından karşısında 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız, sonrasında kayıplara karıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

FORM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞIYOR
15 haftada sadece ve maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

Son olarak 30. haftada kazanılan karşılaşmasında 2 gol atan , ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamadı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, ligdeki son 4 maçta ise 22 dakika görev alabildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

FORMASINI KAPTIRDI
Annesini kaybettikten sonra çöküş yaşayan ve sakatlığı sebebiyle ile sınavlarını kaçıran , bu periyotta formasını da takımın yükselen değeri 'na kaptırdı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

TERİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Teknik Direktörü , uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği 'yu yeniden kendine getirebilmek için kolları sıvadı. Genç oyuncuyla birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, onu tekrar lige motive etmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

"SANA İHTİYACIM VAR"
Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen 'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

İDDİALAR GERÇEK DIŞI
'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu için, bu karardan vazgeçildiği ve bonservisinin elınmayacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar

GALATASARAY PERFORMANSI
23 yaşındaki bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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