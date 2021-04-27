Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Onyekuru ile özel görüşme! İşte konuşulanlar
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun düşüşü dikkatleri çekti. Ara transfer döneminde üçüncü kez sarı-kırmızılı takıma katılan ve ilk maçlarda attığı gollerle takımın sırtlayan isimlerden olan Nijeryalı futbolcu, ilerleyen haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle yedeğe çekildi. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in form düşüklüğü yaşayan öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Üçüncü kez formasını giydiği Galatasaray'da, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 45 dakikaya 2 gol sığdıran Henry Onyekuru, camiayı mest etmişti. Ardından Başakşehir karşısında 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız, sonrasında kayıplara karıştı.
FORM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞIYOR
15 haftada sadece Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında 90 dakika sahada kalabilen Nijeryalı futbolcu, son haftalarda büyük bir form düşüklüğü yaşıyor.
Son olarak 30. haftada kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atan Onyekuru, ardından 6 hafta boyunca skora katkıda bulunamadı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, ligdeki son 4 maçta ise 22 dakika görev alabildi.
FORMASINI KAPTIRDI
Annesini kaybettikten sonra çöküş yaşayan ve sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ile Antalyaspor sınavlarını kaçıran Onyekuru, bu periyotta formasını da takımın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı.
TERİM ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun süredir kadrosunda görmeyi çok istediği Onyekuru'yu yeniden kendine getirebilmek için kolları sıvadı. Genç oyuncuyla birebir görüşmeler yapan tecrübeli çalıştırıcı, onu tekrar lige motive etmeyi planlıyor.
"SANA İHTİYACIM VAR"
Yaşadığı sakatlık ve annesinin vefatıyla düşüşe geçen Onyekuru'ya moral veren Terim "Zor bir dönemden geçtiğinin farkındayım. Sana güvenim tam, kalan haftalarda sana ihtiyacım var" dedi.
İDDİALAR GERÇEK DIŞI
Galatasaray'ın 4.3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Henry Onyekuru için, bu karardan vazgeçildiği ve bonservisinin elınmayacağı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
23 yaşındaki Henry Onyekuru bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 5 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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