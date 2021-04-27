27 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 43 yaşındaki file bekçisi için Süper Lig devine gelebileceğini yazdı. İşte detaylar...

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

ve birçok dünya liginde sona yaklaşılırken, transfer söylentileri de hız kazanmış durumda.

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Özellikle ligimizin dev kulüpleri için gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Tuttosport, yaşayan efsane için gidebileceği 5 takım başlıklı yayınladığı haberde devine de listede yer verdi.

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Tuttosport'un haberine göre; 'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan eldivenin muhtemel 5 yeni adresi şöyle:

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Olympiacos

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Eintracht Frankfurt

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Sporting Lisbon

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Dynamo Kiev

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

Galatasaray

İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?

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