İtalyanlardan flaş transfer iddiası! Buffon Süper Lig'e mi geliyor?
Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Juventus'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 43 yaşındaki file bekçisi için Süper Lig devine gelebileceğini yazdı. İşte detaylar...
Süper Lig ve birçok dünya liginde sona yaklaşılırken, transfer söylentileri de hız kazanmış durumda.
Özellikle ligimizin dev kulüpleri için gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Tuttosport, yaşayan efsane Gianluigi Buffon için gidebileceği 5 takım başlıklı yayınladığı haberde Süper Lig devine de listede yer verdi.
Tuttosport'un haberine göre; Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan eldivenin muhtemel 5 yeni adresi şöyle:
Olympiacos
Eintracht Frankfurt
Sporting Lisbon
Dynamo Kiev
Galatasaray
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