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GALATASARAY

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray itirafı!

İlkay'dan G.Saray itirafı! UEFA kupası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

ekiplerinden forması giyen 'dan flaş itirafı geldi. Gündoğan, "Galatasaray'ın 'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve 'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi." dedi.

'de forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 'la ilgili bir anısını anlattı.

Galatasaray'ın 'nı kazandığı dönemle ilgili konuşan İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. Annem Fenerbahçeli, onun dışında herkes Galatasaray taraftarıydı. Hepimiz oturup finali izliyorduk ve 'ı penaltılarla yendiğimizde, benden altı yaş büyük amcam gözyaşlarına boğulmuştu. Benim en güzel çocukluk anılarımdan biriydi." dedi.

İlkay Gündoğan milli takım tercihiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı;

"Kariyerimin en zor yanı için mi yoksa için mi oynayacağıma karar vermemdi. O zamanlar hala ergenlik çağımdaydım ve kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemezdim. Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Bu çok sinir bozucu. Sadece 'nda oynamam benim Türk olmadığım anlamına gelmez, bunu biliyor musunuz? Ancak bazılarının bunu anlaması çok zor görünüyor. Neyse ki beni eleştirenler çoğunlukla sosyal medyada var, gerçek hayatta yok. Türkiye'ye gittiğimde insanlar, yaptığım şeylerden her zaman gurur duyuyor, özellikle de büyükbabamın memleketinde. Böylesine büyük iki kültürü de yaşadığım için çok şanslıyım."

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