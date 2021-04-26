26 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Linnes ve Falcao'dan iyi haber! Çalışmalara başladılar

Falcao'dan iyi haber! Çalışmalara başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında 'u konuk edecek. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Linnes ve takımla çalışmalara başladı. Kolombiyalı golcü, idmana özel maske ile katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

, Süper Lig'in 38. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmada pas drilleri üzerinde duruldu.Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Diğer oyuncular ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı., kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı.

DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.Henry Onyekuru, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

Terim'den Halil ve Mohamed sistemi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Halil ve Mohamed sistemi! Terim'den Halil ve Mohamed sistemi!
G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu! Şampiyonlukların... G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu! "Şampiyonlukların..."
İlkay'dan G.Saray itirafı! UEFA kupası... İlkay'dan G.Saray itirafı! "UEFA kupası..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör