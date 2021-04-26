26 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe başvurusu! "Şampiyonlukların..."

G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu! Şampiyonlukların...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

Son dakika spor haberleri: , 'nin 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi yönündeki başvurusunun kabul edilmemesi için 'ye ek başvuruda bulundu.

, 'nin 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi yönündeki başvurusunun kabul edilmemesi için 'ye ek başvuruda bulundu.


İŞTE O BAŞVURU BELGESİ!



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