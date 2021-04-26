26 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe başvurusu! "Şampiyonlukların..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi yönündeki başvurusunun kabul edilmemesi için TFF'ye ek başvuruda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi yönündeki başvurusunun kabul edilmemesi için TFF'ye ek başvuruda bulundu.
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