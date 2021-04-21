Son dakika spor haberi: Dev maç öncesi ilginç detay! Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzsonspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesinde ilginç bir detay gözlere çarptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Biri Trabzon'dan Hollanda'ya giden Muzaffer Dervişoğlu, diğeri de yine Karadeniz'de yetişip İstanbul'un yolunu tutan Mustafa Çakır... İkisi de aynı forma için ter dökmüş, Trabzon'da amatör takımda top koşturmuş iki isim... 1985-86 sezonunda Yalıspor'da birlikte ter döktü.

Ancak bugün rakipler! Kendileri olmasa da, oğulları Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ile Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, bugün takımlarının başarısı için ter dökecek. Bu durumu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu, "Aynı takımda beraber oynadık Mustafa Çakır kardeşimle... Şimdi çocuklarımız çarşamba günü karşı karşıya geliyor" diye yazdı. Sürekli haberleşen ve görüşen ikilinin kalbi bugün farklı renkler için atacak.

Trabzonspor'un temel direği Uğurcan Çakır da hem bordo-mavili forma altında hem de milli takımda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. 34 karşılaşmanın 32'sinde yer bulan başarılı kaleci, oynamadığı maçın birinde sakat, diğerinde de koronavirüslü idi. Bu sezon 31 gol yiyen Uğurcan, 12 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.



Brendfortd'tan kiralanan Halil, Göztepe karşısında, Falcao ve Mustafa Muhammed'in yokluğunda iyi işler yaparken, bir asiste imza attı, bir de penaltı kazandırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in de, Babel dönse bile bugün Halil'e şans tanıyacağı öğrenildi. 1 maçta ilk 11'de yer bulabilen Halil, 5 karşılaşmada 132 dakika görev yapabildi.

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