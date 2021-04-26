Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Gedson Fernandes'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek Benfica'ya baskı yapmasını talep etti.

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