26 Nisan 2021, Pazartesi

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Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Gedson Fernandes, son 4 maçtır performansıyla takımın en iyileri arasında yer aldı. Sarı-kırmızılılar Portekizli yıldızı 1 yıl daha kiralamak isterken, bonservisini elinde bulunduran Benfica'dan flaş bir yanıt aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan , Portekizli yıldız 'in bir yıl daha kiralanması için düğmeye bastı.

Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

Ocak ayı transfer döneminde 'in bizzat devreye girmesiyle beraber 'i 'dan alan , Portekizli futbolcunun yeni sezonda da kiralık olarak kadroya katılması için Benfica ile görüşmelere başladı.

Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

Gedson'u bir yıl daha kiralamak isteyen , 'ya 1 milyon euro kiralama ücreti önerdi ancak Portekiz kulübü, bu transfer için 10 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesini sözleşmeyi koymak istiyor.

Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

'in 2021-2022 sezonu için tarafından koyulmak istenen 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmak isteyen , bu konuda başarılı olabilirse Portekizli futbolcu ile ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi imzalayacak.

Benfica'dan Galatasaray'a flaş yanıt! Transfer ve Gedson Fernandes...

Kariyerine 'da devam etmek isteyen 'e de bir yıllık yeni sözleşme için 1.5 milyon euro öneren sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun menajeri Miguel Macedo ile de görüşerek 'ya baskı yapmasını talep etti.

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