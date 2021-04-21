Son dakika spor haberi: Aslan'da Terim'den 4 kritik uyarı

5 EKSİK VAR



Bu önemli randevu öncesi Galatasaray'da çeşitli nedenlerle 5 eksik var. Mostafa Mohammed'in koronavirüs karantinası devam ediyor. Tedavileri süren Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.