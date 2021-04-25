Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasına başladı. Aslan'da orta saha için Etebo ile yolların ayrılması planlanıyor. Galatasaray'ın Etebo yerine düşündüğü isim ise Fransa'dan. Avrupa devlerinin de listesinde bulunun genç yıldız adayını Teknik Direktör Fatih Terim çok beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Etebo ile yolların ayrılmasını istediği ve çok beğendiği genç yıldızın kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların Stoke City'den devre arasında kiraladığı Etebo ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim de Etebo ile yola devam edilmemesi raporu verdi.

Galatasaray'da 28 maça çıkan Etebo, gol ya da asist katkısı yapamadı.

25 yaşındaki Nijeryalı orta saha beklentileri karşılayamadı.

TERİM'İN GÖZDESİ PICKEL! Fatih Terim'in, Etebo'dan doğacak boşluk için genç bir yıldızın alınması talimatı verdiği öğrenildi.

Sarı kırmızılılar, Fransa 2.Lig'de Grenoble forması giyen orta saha oyuncusu Charles Pickel için devreye girdi. CimBom'un Pickel için ciddi olduğu dış basında yer aldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan da Galatasaray'da Fatih Terim'in 23 yaşındaki yıldızın alınması için kesin talimat verdiğini ifade etti.