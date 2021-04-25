25 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun planlamasına başladı. Aslan'da orta saha için Etebo ile yolların ayrılması planlanıyor. Galatasaray'ın Etebo yerine düşündüğü isim ise Fransa'dan. Avrupa devlerinin de listesinde bulunun genç yıldız adayını Teknik Direktör Fatih Terim çok beğendi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör 'in Etebo ile yolların ayrılmasını istediği ve çok beğendiği genç yıldızın kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Sarı kırmızılıların Stoke City'den devre arasında kiraladığı Etebo ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör de Etebo ile yola devam edilmemesi raporu verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

'da 28 maça çıkan Etebo, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

25 yaşındaki Nijeryalı orta saha beklentileri karşılayamadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

TERİM'İN GÖZDESİ PICKEL!

'in, Etebo'dan doğacak boşluk için genç bir yıldızın alınması talimatı verdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Sarı kırmızılılar, 2.Lig'de Grenoble forması giyen orta saha oyuncusu Charles Pickel için devreye girdi. CimBom'un Pickel için ciddi olduğu dış basında yer aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan da 'da 'in 23 yaşındaki yıldızın alınması için kesin talimat verdiğini ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Charles Pickel, 2019 yazında İsviçre'nin Grasshoppers takımından 400 bin Euro bedelle Grenoble'ye transfer oldu. 1.87 boyundaki orta saha Bundesliga kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Schalke04, Köln, Arminia Bielefeld ve FC Augsburg'un 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettirdiği söyleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray genç yıldız orta sahanın peşinde! Terim çok beğenmişti...

Pickel için dış basında Bordeaux ve 'ın girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Terim'in istediği İsviçreli orta sahanın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de bitiyor.

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