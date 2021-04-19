19 Nisan 2021, Pazartesi
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Galatasaray'da Gedson fark yarattı!
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes Göztepe maçında da sergilediği performansla parmak ısırttı. Yıldız isim mücadelede en yüksek pas yüzdesi yakalayan futbolcu oldu. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın devre arasında kiralanan Gedson Fernandes, sonunda kendisini bulmaya başladı… Hatay maçında zorunluluktan stoper oynayan Portekizli, 1-1 biten Karagümrük maçının da Galatasaray adına en başarılı oyuncusuydu. Göztepe maçında Kerem'in prömiyerinde gölgede kalsa da, 3-1 biten karşılaşmanın en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaraylısı oldu. (Fotomaç)
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