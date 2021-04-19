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GALATASARAY

Galatasaray'da Gedson fark yarattı!

Gedson fark yarattı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'ın Portekizli orta saha oyuncusu maçında da sergilediği performansla parmak ısırttı. Yıldız isim mücadelede en yüksek pas yüzdesi yakalayan futbolcu oldu. ( haberleri)

'ın devre arasında kiralanan , sonunda kendisini bulmaya başladı… maçında zorunluluktan stoper oynayan Portekizli, 1-1 biten maçının da Galatasaray adına en başarılı oyuncusuydu. maçında Kerem'in prömiyerinde gölgede kalsa da, 3-1 biten karşılaşmanın en yüksek pas yüzdesi yakalayan, en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan Galatasaraylısı oldu. (Fotomaç)
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