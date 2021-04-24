24 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohammed'den Galatasaray'a sevindirici haber!

Mostafa Mohammed'den Galatasaray'a sevindirici haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'da corona virüsü testi negatif çıkan , kampına dahil edildi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun üç testinin de negatif çıktığını duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

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