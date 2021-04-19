19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Tarih tekerrür edecek mi?

Şampiyonluk hesapları başladı! Tarih tekerrür edecek mi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

-19 sezonunda 7 hafta kala 6 puanlık farkı kapatmayı başarmış ve zafere ulaşmıştı. Şimdi yine 7 hafta ve 6 puan fark var ve Galatasaraylı taraftarlar, takımdan yeni bir mucize bekliyor. (Gs spor haberleri)

, kötü gidişata deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle son verdi. Sarı-kırmızılılar, 'in 35. haftasında 'ye konuk oldu ve 3-1'lik skorla 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda yeni bir sayfa açtı. Hafta içini krizlerle geçiren Galatasaray, birçok eksikle çıktığı karşılaşmada 'nun attığı gollerle sonuca ulaştı. Bu sezon ilk defa geriye düştüğü bir karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başaran Galatasaray, lider ile arasındaki farkı 6'ya düşürürken şampiyonluk hesapları da yeniden yapılmaya başladı.

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Bu hafta 'u konuk edecek olan 'da hedef 7'de 7... Yine önemli rakipleri var ama 'imkansız' diye bir şey de yok. Özellikle de Galatasaray için... -19 sezonunda da 7 hafta kala 'in 6 puan gerisindeydi ama müthiş bir geri dönüşe imza atarak zoru başarmıştı. Bu zorlu yolculukta, ve Beşiktaş maçlarını 'da oynaması da avantaj olarak kabul ediliyor. Göztepe zaferi, galibiyeti gibi 'yalancı bahar' olarak mı kalacak yoksa yeni bir başlangıcın fitilini mi ateşleyecek; zaman gösterecek. (Fotomaç)
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