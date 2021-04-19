19 Nisan 2021, Pazartesi
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İKİ DERBİ TÜRK TELEKOM'DA
Bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Cimbom'da hedef 7'de 7... Yine önemli rakipleri var ama 'imkansız' diye bir şey de yok. Özellikle de Galatasaray için... 2018-19 sezonunda da 7 hafta kala Başakşehir'in 6 puan gerisindeydi ama müthiş bir geri dönüşe imza atarak zoru başarmıştı. Bu zorlu yolculukta, Trabzon ve Beşiktaş maçlarını Telekom'da oynaması da avantaj olarak kabul ediliyor. Göztepe zaferi, Kayseri galibiyeti gibi 'yalancı bahar' olarak mı kalacak yoksa yeni bir başlangıcın fitilini mi ateşleyecek; zaman gösterecek. (Fotomaç)
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları başladı! Tarih tekerrür edecek mi?
Galatasaray 2018-19 sezonunda 7 hafta kala 6 puanlık farkı kapatmayı başarmış ve zafere ulaşmıştı. Şimdi yine 7 hafta ve 6 puan fark var ve Galatasaraylı taraftarlar, takımdan yeni bir mucize bekliyor. (Gs spor haberleri)
Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle son verdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk oldu ve 3-1'lik skorla 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda yeni bir sayfa açtı. Hafta içini krizlerle geçiren Galatasaray, birçok eksikle çıktığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle sonuca ulaştı. Bu sezon ilk defa geriye düştüğü bir karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başaran Galatasaray, lider Beşiktaş ile arasındaki farkı 6'ya düşürürken şampiyonluk hesapları da yeniden yapılmaya başladı.
İKİ DERBİ TÜRK TELEKOM'DA
Bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek olan Cimbom'da hedef 7'de 7... Yine önemli rakipleri var ama 'imkansız' diye bir şey de yok. Özellikle de Galatasaray için... 2018-19 sezonunda da 7 hafta kala Başakşehir'in 6 puan gerisindeydi ama müthiş bir geri dönüşe imza atarak zoru başarmıştı. Bu zorlu yolculukta, Trabzon ve Beşiktaş maçlarını Telekom'da oynaması da avantaj olarak kabul ediliyor. Göztepe zaferi, Kayseri galibiyeti gibi 'yalancı bahar' olarak mı kalacak yoksa yeni bir başlangıcın fitilini mi ateşleyecek; zaman gösterecek. (Fotomaç)
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