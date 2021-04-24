Galatasaray'ın kader maçı! Ya tamam ya devam
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak. Son 8 maçta 2 galibiyet alabilen ve şampiyonluk yarışında büyük kayıp yaşayan sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u mağlup edip zirve takibini sürdürmek istiyor. Cimbom'da eksiklikler can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim sahadan mutlak 3 puanda ayrılmak istiyor. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yarışında beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Galatasaray bugün deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacağı maçta ya tamam ya devam diyecek.
Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde iç ve dış sahada üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışında geriye düşen sarı-kırmızılı takım, Antalya ekibi karşısında kötü gidişata dur demek ve şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.
Lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Antalya karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
4 EKSİK VAR, 1 İSİM İSE SINIRDA
Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor ile berabere kalan Cimbom, mutlak galibiyet hesapları yaparken takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve De- Andre Yedlin ile koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Etebo, sarı kart görmesi halinde gelecek haftaki Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 0-0 sonuçlanmıştı.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim bazı radikal değişiklikler yapacak. Usta hoca, Luyindama'yı kulübeye çekip stoperde Donk'u sahaya sürecek. Sağ bekte Şener'in yerine de Linnes görev yapacak. Trabzon maçında kenara alınmasına tepki gösteren Feghouli de maça kulübede başlayacak.
HALİL'E GERİ DÖNÜŞ
Trabzonspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Dervişoğlu, Babel'den daha etkili bir görüntü sergiledi. Fatih Terim de Antalya deplasmanına tek forvet Halil'le başlama kararı aldı. Sakatlıkları süren Falcao, Onyekuru ve Yedlin Antalya'ya getirilmezken, testi negatife dönen Mohamed de İstanbul'da bırakıldı.
9 MAÇTIR YENİLMİYOR
G.Saray, Antalya ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-16 sezonunda alan sarı- kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Aslan, 23 gol atıp 6 gol yedi.
Üç gündür Belek'te kampta olan Aslan'da teknik heyet ve futbolcular 6'da 6 hedefine odaklandı. Terim, takımı motive etmek için büyük uğraş veriyor.
Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. 11 galibiyet elde ederken, 6 da mağlubiyet aldı. 28 gol kaydederken, kalesinde ise 18 gol gördü.
Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, diğer maçlarda ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor ile Galatasaray, ligde bugün 50. kez karşılaşacak. 49 müsabakada sarı-kırmızılılar 29, Antalya ise 7 kez kazandı. 13 mücadele berabere sona erdi.
YİNE METE KALKAVAN
Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında görevlendirildi. Hafta içinde oynanan Trabzonspor derbisinde görev yapan Mete Kalkavan, bugünkü maça da atandı. Daha önce Beşiktaş maçına da Meler üst üste iki kez atanmış ve siyah-beyazlıların tepkisini çekmişti.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Galatasaray, Antalya sınavı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ardından taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ile sona erdi. G.Saray artık maç saatini bekliyor.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: BOFFIN, KUDRYASHOV, EREN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NURİ, AMILTON, FREDY, HAKAN, SIDNEY, GÖKDENİZ
GALATASARAY: MUSLERA, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, GEDSON, EMRE KILINÇ, EMRE AKBABA, KEREM, HALİL
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