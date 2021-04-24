Galatasaray'ın kader maçı! Ya tamam ya devam

YİNE METE KALKAVAN



Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu! Mete Kalkavan yine Galatasaray maçında görevlendirildi. Hafta içinde oynanan Trabzonspor derbisinde görev yapan Mete Kalkavan, bugünkü maça da atandı. Daha önce Beşiktaş maçına da Meler üst üste iki kez atanmış ve siyah-beyazlıların tepkisini çekmişti.



