Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray'da Feghouli krizi yaşanıyor. Cezayirli yıldız, derbi mücadelesinde devre arası oyundan alınmıştı. 31 yaşındaki tecrübeli ismin, bu karara tepki gösterdiği ve soyunma odasında su şişelerini fırlattığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de Galatasaray, lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahasında ağırladığı Trabzonspor'la berabere kalarak puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.
Sarı-kırmızılı takımda, bazı oyuncuların performansları tartışma konusu olurken Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan Sofiane Feghouli'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi.
Kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi.
Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.
Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.
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