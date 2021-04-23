23 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Galatasaray'da Feghouli krizi yaşanıyor. Cezayirli yıldız, derbi mücadelesinde devre arası oyundan alınmıştı. 31 yaşındaki tecrübeli ismin, bu karara tepki gösterdiği ve soyunma odasında su şişelerini fırlattığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de , lider 'ın puan kaybettiği haftada sahasında ağırladığı 'la berabere kalarak puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

Sarı-kırmızılı takımda, bazı oyuncuların performansları tartışma konusu olurken futbolcu ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

maçının devre arasında oyundan alınan 'nin bu karara tepki gösterdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

Kararı beğenmeyen yıldızın sinirini su şişesinden ve duvardan çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Feghouli'den flaş tepki! Soyunma odasında...

Hocası 'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, formayı alsa da istikrar sağlayamadı.

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