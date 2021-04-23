23 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi 4 eksik!

G.Saray'da Antalyaspor maçı öncesi 4 eksik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılarda 4 eksik isim bulunuyor. Aslan'da ayrıca 1 oyuncu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider 'ın 6, ikinci 'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , ve ile yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı!

Galatasaray, 'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve 'yi yenen Galatasaray, , Fatih Karagümrük ve ile berabere kaldı, , ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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