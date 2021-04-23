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GALATASARAY

Abdürrahim Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'daki görevi ne?

Abdürrahim Albayrak kimdir?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da uzun süredir yöneticilik yapan Abdürrahim Albayrak'ın yaşamı, kariyeri ve sarı kırmızılı ekipte aldığı rolü merak konusu oldu. Peki, Abdürrahim Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'daki görevi ne? Gelecek seçimde aday olacak mı? İşte detaylar...

İş insanı ve yöneticisi olan Abdürrahim Albayrak arama motorlarında sık sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Abdürrahim Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray'daki görevi ne? Gelecek seçimde aday olacak mı?

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Abdürrahim Albayrak 1 Şubat 1954 yılında 'de dünyaya gelmiştir. İş insanı ve Galatasaray yöneticisidir. 9047 nolu üyesidir. Abdurrahim Albayrak; 1992-1993 ve 1993-1994 dönemlerinde Altyapı Başkanlığı, 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013 dönemlerinde Sorumluluğu ve 2014 döneminde de 8 ay boyunca 2. Başkan ve Futbol Şube Sorumluluğu ile yönetimde yer almıştır. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline gelmiştir. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekmiştir. 2011-2013 yılları arası 'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yapmıştır. 2013 yılında , ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçilmiştir. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlenmiştir. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etmiştir. 21 Ocak 2018'de yapılan 'nda dışarıdan yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan 'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve 2. Başkanlığı'na getirilmiştir. Galatasaray SK yönetiminde bulunduğu 6 farklı sezonun 5 sezonunda Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır.

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