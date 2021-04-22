22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Abdullah Avcı selamlaşmadı!
2018-2019 sezonunda yaşanan olaylı Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasında araları açılan iki teknik adam arasındaki soğukluk Galatasaray - Trabzonspor maçında da devam etti. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri (GS TS spor haberi)
Maç öncesinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın birbiriyle selamlaşmaması dikkat çekti.
Öte yandan Galatasaray'ın yedekleri arasında bulunan Arda Turan, eski hocası Avcı'nın yanına kadar gitti ve onunla bir süre sohber etti.
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