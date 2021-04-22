22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim ve Abdullah Avcı selamlaşmadı!

Fatih Terim ve Abdullah Avcı selamlaşmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

2018-2019 sezonunda yaşanan olaylı - karşılaşmasında araları açılan iki teknik adam arasındaki soğukluk Galatasaray - maçında da devam etti. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri (GS TS spor haberi)

Maç öncesinde ve 'nın birbiriyle selamlaşmaması dikkat çekti.

Öte yandan 'ın yedekleri arasında bulunan , eski hocası Avcı'nın yanına kadar gitti ve onunla bir süre sohber etti.

Derbi maçıyla ilgili flaş sözler! haberin devamı

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