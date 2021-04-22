NECMİ PEREKLİ - HAS HAS GİDERKEN!

Beşiktaş'ın önceki akşam Sivasspor ile berabere kalması Galatasaray'ı zirveye yeniden ortak olmanın hesaplarını yapmaya sevk etti. Diğer taraftan deplasmanda liderle arasındaki puan farkını kapatmaya çalışan bir Trabzonspor da vardı. Oyunun ilk yarısında ne yazık ki, maçın önemi ile uyumlu diğer taraftan Türk futbolu iki güzide takımının yaptığı maçla uygun bir futbol ortaya koyamadılar. Bu yarıda sadece Nwakaeme'nin tesadüf kafa vuruşuyla direkten dönen pozisyonu var. Onun haricinde futbola benzer bir şekil yoktu. Her şeye rağmen deplasmanda oynamasına rağmen Trabzonspor, Galatasaray'a göre bir miktar daha baskın ve düzgün oynadı.