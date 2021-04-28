Galatasaray Konyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, ligin 38. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılı takımın puan kaybına tahammülü kalmazken, konuk ekip ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Galatasaray-Konyaspor mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Kerem, Emre, Halil, Mostafa Mohamed.

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande, Rahmanovic, Sekidika, Shengelia, Kravets.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

FALCAO KADRODA

Son olarak ligin 32'nci haftasındaki Hatayspor maçında forma giyen yıldız oyuncu Falcao, 34'üncü haftada kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. 34'üncü haftadaki Fatih Karagümrük maçının ardından yapılan idmanda sakatlanan Falcao, ardından oynanan Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyemedi. Yıldız oyuncu, Konyaspor maçına yedek soyundu.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılıar, Konyaspor maçında sahaya 5 eksikle çıktı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yedlin ve Onyekuru karşılaşmada forma giyemezken; karşılaşma öncesi yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif olan 3 futbolcu da kadroya dahil edilmedi. Galatasaray'da 2 futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan ve Etebo sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

KONYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 42 puanla 11'inci sırada yer alan Konyaspor'da ise teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan ve 0-0 berabere kaldıkları Hatayspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Palut, Abdülkerim ile Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamazken, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti. Palut, bu oyuncular yerine Barış, Adil, Kravets, Diomande ve Rahmanovic'e şans verdi.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'daki karşılaşmayı Konyaspor 4-3 kazanmıştı.

EVİNDE 4 MAÇTIR 3 PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 38 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta da evinde 3 puan alamadı. Cimbom, Sivaspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a ise mağlup oldu.

G.SARAY'DA 2 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Oghenekaro Etebo sarı kart görmeleri halinde deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR

İki takım arasında oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy...

İstanbul bölgesi hakemi olan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de 363 maç yönetti. Bu mücadelelerin 167'sini ev sahibi, 102'sini ise deplasman takımları kazandı. 94 maç berabere sona erdi.

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