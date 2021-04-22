Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Trabzonspor derbisi sözleri! "İşim olmasa seyretmem"
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Oynanan futbolu eleştiren Toroğlu, "İşim olmasa seyretmem" yorumunda bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri
Sahada direk pozisyonundan başka bir şey var mı? Yok. Galatasaray şampiyonluğa oynuyor ama sahada bir şey yok! Tam bir kabız futbolu, inanamıyorum ya! Sıkıcı futbol diyoruz "pandemi var, taraftar yok" diyorlar. İngiltere'de, Almanya'da pandemi yok mu? Çıkıyorlar, hakem de hakem. Ya bırakın bu işleri! Hala eskide kalmışsınız. Hala 1800'lerdeki şampiyonluklardan bahsediyorsunuz. Biraz top oynayın ya! Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray şampiyonluğa adayım diyor Sivasspor-Beşiktaş maçını seyrediyorum bir şey yok, Galatasaray-Trabzonspor maçını izliyorum bir şey yok. Bu oynanan futbolsa, futbol bu değil. Allah, Türkiye'deki seyirciye kuvvet versin. Benim işim olmasa Türkiye'de maç seyretmem. Galatasaray 1 puanı Muslera sayesinde aldı. Muslera 1 puanın iyi olduğunu söyleyerek haklı. Çocuk yırtındı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sürekli "bu hakemi bize vermeyin" diyor. MHK de doğrusunu yaparak "Al sana hakem" diyor.
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