22 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Ahmet Çakar'dan Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi Mete Kalkavan'a övgü! "Ben beğendim"

Çakar'dan Kalkavan'a büyük övgü! Ben beğendim
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında sahasında 'u konuk etti ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı , Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi 'ın performansını değerlendirdi. Çakar, "Tüm mevcut kurallar, tüm takdir hakları Mete Kalkavan için vız geldi, tırıs gitti! Ben Mete'yi beğendim." dedi. İşte o yazı... | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

Sabah Spor yazarı , - derbisini köşe yazısında değerlendirdi.

İşte o yazı;

Kim ne derse desin dün gece Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ciddi bir fırsat tepti. Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında berabere kalarak 2 puan kaybetmişti. Kazansalardı şampiyonluk yarışında çok ciddi avantaj yakalayacaklardı ama ortaya konan futbola baktığımızda maçın hakkı tipik bir beraberlikti. Karşılaşmaya baktığımızda ne Galatasaray ne de Trabzonspor'un çok ciddi anlamda net pozisyonu var diyemeyiz. Belli oranda mücadele var. Belli oranda taktik varyasyon var ama hepsi bu. İkinci yarıda atılan Edgar Ie'nin golüne, Emre Akbaba son dakikada cevap vermeseydi Galatasaray adına her şey bitmiş olacaktı. Ama puan tablosundaki duruma baktığımızda Emre Akbaba'nın golüyle gelen beraberlik bile sarı-kırmızılı takım için çok iyi değil. Çünkü ligin sonu yaklaşıyor, Galatasaray iyi oynamıyor ve puan farkı belli.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 'ne kadar puan alırsam o kadar iyidir' felsefesine devam ediyor. Trabzonspor gibi takımın Galatasaray karşısında 1 puan alması kötü değil ama daha iyisini yapabilecek bir kadrosu var. Maç öncesi Galatasaray yönetimi, sırf laf olsun diye, sırf maçın hakemini baskı altına almak uğruna 'dan şikayetçi oldu. Bu dünya futbolunda pek görülmeyen bir şey. Maça bakıyoruz, Mete Kalkavan kötü müydü? Asla değildi bilakis çok iyiydi. Tüm mevcut kurallar, tüm takdir hakları Mete Kalkavan için vız geldi, tırıs gitti! Ben Mete'yi beğendim.

Trabzonspor gibi takımın G.Sray'dan 1 puan alması kötü değil ama daha iyisini yapacak kadrosu var.

Dev maçta kazanan çıkmadı! Skor 90+5'te belirlendi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu'ndan derbi sözleri! İşim olmasa seyretmem Toroğlu'ndan derbi sözleri! "İşim olmasa seyretmem"
Yıldız isme sert eleştiri! Yine yaptı yapacağını Yıldız isme sert eleştiri! "Yine yaptı yapacağını"
Toroğlu'dan sert sözler: Galatasaray 1 puanı zor kurtardı! Toroğlu'dan sert sözler: Galatasaray 1 puanı zor kurtardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör