20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yönetim toplantısı sona erdi! Mustafa Cengiz Mahmut Recevik'ten istifasını istedi

Flaş gelişme! Cengiz o ismin istifasını istedi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'da yapılan yönetim toplantısı sona erdi. Toplantıda başkan 'in, yönetici 'ten istifasını istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.

Başkan , yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici 'ten bugün istifasını istedi. Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: PFDK'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e ceza!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
PFDK'dan Mustafa Cengiz'e kötü haber! PFDK'dan Mustafa Cengiz'e kötü haber!
Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı... Galatasaray'a 3 'Dev' Yıldız! Transfer harekatı...
Terim Avcı'ya karşı 3-2 önde! Terim Avcı'ya karşı 3-2 önde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör