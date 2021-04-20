20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yönetim toplantısı sona erdi! Mustafa Cengiz Mahmut Recevik'ten istifasını istedi
Galatasaray'da yapılan yönetim toplantısı sona erdi. Toplantıda başkan Mustafa Cengiz'in, yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Yönetimi'nde çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.
Başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.
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