Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi Mete Kalkavan açıklaması!
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında görev alacak Mete Kalkavan için sarı-kırmızılılardan flaş açıklama geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA;
Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.
Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır.
Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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