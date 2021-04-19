19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi Mete Kalkavan açıklaması!

G.Saray'dan Mete Kalkavan açıklaması! Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'in 36. haftasında oynanacak - maçında görev alacak için sarı-kırmızılılardan flaş açıklama geldi.

'in 36. haftasında oynanacak - maçında görev alacak için sarı-kırmızılılardan flaş açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA;

olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır.

Hakem Mete Kalkavan'ı, ve bütün unsurları, adına uyarmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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