20 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: PFDK'dan Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e ceza!

PFDK'dan Mustafa Cengiz'e kötü haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

PFDK, 'a kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalar yapılması nedeniyle 100 bin TL, başkan 'e ise 50 bin TL ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan 'e de 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Kulübünün, 13.04.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-. Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada görevlisi 'nun, akredite edilmediği T alanı ve soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi 'ın, akredite edilmediği yeşil zemine ve soyunma odası koridorlarına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Kulübü sporcusu 'ın, 14.04.2021 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

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