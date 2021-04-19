Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler 36. haftada oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına başlarken, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes'in son durumlarıyla ilgili resmi açıklama geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı.
Antrenmanın bu kısmının ardından son lig maçında tam süre görev alan oyuncular yenilenme programı dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yaptı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.
DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanını salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
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