19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler 36. haftada oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına başlarken, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes'in son durumlarıyla ilgili resmi açıklama geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

, 'in 36. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör yönetiminde taktik oyun oynandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

Antrenmanın bu kısmının ardından son lig maçında tam süre görev alan oyuncular yenilenme programı dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

Diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

, tedavisinin ardından salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi açıkladı! Falcao, Linnes ve Yedlin...

, maçı öncesindeki son antrenmanını salı günü 'nde gerçekleştirecek.

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