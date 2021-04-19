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GALATASARAY

Tahkim Kurulu Ryan Donk'un 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim'den Donk kararı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu Galatasaraylı 'un 2 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Ryan Henk Donk ve Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu 'ın 2 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"- Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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