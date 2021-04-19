Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! "Teknik direktör konusunda..."
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı-kırmızılıların devre arasında İngiltere'nin West Bromwich Albion takımına kiraladığı Mbaye Diagne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
Galatasaray'ın Premier Lig ekibi WBA'ya kiraladığı Mbaye Diagne, İngiliz basınına konuştu. Yıldız golcü, büyük maçlarda gol atmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
İşte o sözler;
"Artık Premier Lig'e ve İngiltere'ye adapte olduğumu hissediyorum. Dil ve farklı yaşam tarzı nedeniyle başta zor olacağını düşünmüştüm.
Tüm takım arkadaşlarımı iyi tanıyorum ve aramızdaki bağ, gün geçtikçe daha iyi hale geliyor. Ayrıca hocamız bana güveniyor ve inanıyor.
Premier Lig'in itibarı çok büyük. Burada oynamak keyif verici. Manchester United ve Chelsea'ye gol atmak beni çok mutlu etti. Büyük takımlara karşı elde ettiğimiz başarılı skorlar için kendimi mutlu hissediyorum.
Gol atmak benim için her zaman bir zevkti. Tüm takımlara gol atabileceğim duygusunu yeniden kendime aşıladım. Sahada yer almaya devam edersem takımıma elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum.
Şu anda sahip olduğumuz kadroyla savaşıyoruz ve en iyisini yapmak istiyoruz. Elimize gelen bazı fırsatları kaçırmış olsak da çoğundan mutlu ayrıldı.
Üç puan almak için her şeyi deneyeceğiz. Premier Lig'deki tüm maçlar zor ancak bir sonraki maçı kazanmamız için önümüzde engel yok."
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