19 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! "Teknik direktör konusunda..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı-kırmızılıların devre arasında İngiltere'nin West Bromwich Albion takımına kiraladığı Mbaye Diagne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

'ın ekibi 'ya kiraladığı Mbaye Diagne, basınına konuştu. Yıldız golcü, büyük maçlarda gol atmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

İşte o sözler;
"Artık 'e ve 'ye adapte olduğumu hissediyorum. Dil ve farklı yaşam tarzı nedeniyle başta zor olacağını düşünmüştüm.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

Tüm takım arkadaşlarımı iyi tanıyorum ve aramızdaki bağ, gün geçtikçe daha iyi hale geliyor. Ayrıca hocamız bana güveniyor ve inanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

Golleri atmak ve puanları takımıma kazandırmak benim işim. Bundan daha iyisini yapabilirim. Her maçtan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. 'yı ve 'yi çok seviyorum.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

'in itibarı çok büyük. Burada oynamak keyif verici. ve 'ye gol atmak beni çok mutlu etti. Büyük takımlara karşı elde ettiğimiz başarılı skorlar için kendimi mutlu hissediyorum.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

Gol atmak benim için her zaman bir zevkti. Tüm takımlara gol atabileceğim duygusunu yeniden kendime aşıladım. Sahada yer almaya devam edersem takımıma elimden gelenin fazlasını vermek istiyorum.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

Şu anda sahip olduğumuz kadroyla savaşıyoruz ve en iyisini yapmak istiyoruz. Elimize gelen bazı fırsatları kaçırmış olsak da çoğundan mutlu ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Mbaye Diagne konuştu! Teknik direktör konusunda...

Üç puan almak için her şeyi deneyeceğiz. 'deki tüm maçlar zor ancak bir sonraki maçı kazanmamız için önümüzde engel yok."

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