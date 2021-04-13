13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kontrat krizi! "Bizim sözleşmemiz neden uzatılmıyor?"

G.Saray'da kontrat krizi! Bizim sözleşmemiz neden uzatılmıyor?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... 'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla düşüşe geçen Galatasaray'daki düşüşün sebeplerinden biri de kontratlar. Yönetim, sadece Muslera'nın kontratını uzatınca mukavele bekleyen isimler de mental olarak çöktü. Oyuncular kendi aralarında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor?" diyerek dert yandı.

Ligde son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor. 'nın sözleşmesini tek taraflı feshederek takımı karşısına alan sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'ya imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti. 850 bin Euro garanti ücrete sahip ve 1 milyon 50 bin Euro kazanan uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor. Mukaveleleri sezon sonunda bitecek ve da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.

KİRALIK İSİMLER DÜŞÜŞTE

Sabah'ın haberine göre; saha dışında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor" diye soran futbolcuların konsantrasyonu bozuldu ve performansları düştü. G.Saray'ı olumsuz etkileyen bir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı. Kendileri ile devam edilmeyeceğini anlayan ve Saracchi dibe vurdu. Devre arası gelen beklentileri karşılayamadı. son Karagümrük maçına kadar hayal kırıklığı oldu.

Flaş G.Saray sözleri! haberin devamı

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