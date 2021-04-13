13 Nisan 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim sessizliği!

Cimbom'da Terim sessizliği! Taraftarlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

'da maçı sonrası, hakemler büyük tepki çekmesine karşın kulüpten açıklama gelmedi. Daha önce ‘8 de kapanır 18 de’ diyen ve şampiyonluğa uzanan Fatih ’in de bu kez sessiz kalması sarı-kırmızılıları üzdü. ()

'da arka arkaya gelen kayıpların ardından herkes köşesine çekildi!.. Devre arasında yeni oyuncuların takıma katılmasıyla güzel bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, yenilgisiyle birlikte tam anlamıyla çöküşe geçti. 'te 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken aslında işin bu noktalara geleceğine kimse ihtimal vermiyordu. Ancak hemen ardından gelen beraberliği alarm zillerinin çaldığını gösterdi. 'de alınan galibiyetin ise son kurşun olduğu ortaya çıktı. bir daha belini doğrultamadı.
BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellikle maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih 'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider 'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve 'in sessizliği... Taraftarlar, maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü. (Fotomaç)
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