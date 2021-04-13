13 Nisan 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellikle Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih Terim'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği... Taraftarlar, Karagümrük maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü. (Fotomaç)
Galatasaray'da Fatih Terim sessizliği!
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası, hakemler büyük tepki çekmesine karşın kulüpten açıklama gelmedi. Daha önce ‘8 de kapanır 18 de’ diyen ve şampiyonluğa uzanan Fatih Terim’in de bu kez sessiz kalması sarı-kırmızılıları üzdü. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da arka arkaya gelen kayıpların ardından herkes köşesine çekildi!.. Devre arasında yeni oyuncuların takıma katılmasıyla güzel bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü yenilgisiyle birlikte tam anlamıyla çöküşe geçti. Başkent'te 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken aslında işin bu noktalara geleceğine kimse ihtimal vermiyordu. Ancak hemen ardından gelen Sivas beraberliği alarm zillerinin çaldığını gösterdi. Kayseri'de alınan galibiyetin ise son kurşun olduğu ortaya çıktı. Cimbom bir daha belini doğrultamadı.
BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Özellikle Çaykur Rizespor maçı tam anlamıyla bir yıkımdı. Karadeniz ekibi karşısında sadece 3 puanı değil teknik direktör Fatih Terim'i de kaybetti. Terim'siz çıkılan 2 maçta 5 puan daha kaybedildi ve lider Beşiktaş'la arasındaki fark 8'e yükseldi. Ancak daha da kötüsü yönetim ve Fatih Terim'in sessizliği... Taraftarlar, Karagümrük maçı sonrası hakemlere büyük tepki gösterirken yönetimden herhangi bir açıklama gelmedi. Her daim iddialı olmasıyla bilinen ve son şampiyonlukta '8 de kapanır 18 de' Terim'in de sessizliği sarı-kırmızılıları küstürdü. (Fotomaç)
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