15 Nisan 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

Galatasaray, geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılılardaki yüksek maliyetiyle gündeme gelen Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor. Cimbom, bu mevki için adayını belirlerken transferde ise Arsenal rakip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2021

'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan , yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, yeteri kadar verim alamadığı Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

'ın Falcao'nun yerine düşündüğü isimse tanıdık... Haberde Cimbom'un, forması giyen 'yı kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

İngiliz kulübü 'in de Boupendza ile ilgilendiği bildirilirken, 'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

'la kariyerinde yükselişe geçen 24 yaşındaki Gabonlu golcü bu sezon 'de 18 gole imzasını attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...

Boupendza ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği biliniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya... G.Saray'dan ses getirecek transfer! Dünya yıldızı bedavaya...
O kare için şok sözler! G.Saray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf O kare için şok sözler! "G.Saray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf"
Cimbom forvete 'Kral' getiriyor! Anlaşma çok yakın... Cimbom forvete 'Kral' getiriyor! Anlaşma çok yakın...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör