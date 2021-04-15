Son dakika spor haberleri: Galatasaray forvetini buldu! Falcao'nun yerine...
Galatasaray, geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve sarı-kırmızılılardaki yüksek maliyetiyle gündeme gelen Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor. Cimbom, bu mevki için adayını belirlerken transferde ise Arsenal rakip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi.
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, yeteri kadar verim alamadığı Falcao ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Falcao'nun yerine düşündüğü isimse tanıdık... Haberde Cimbom'un, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı kadrosuna dahil etmek istediği ifade edildi.
İngiliz kulübü Arsenal'in de Boupendza ile ilgilendiği bildirilirken, Galatasaray'ın bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.
Boupendza ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği biliniyor.
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