Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'den olağanüstü toplantı kararı!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı kararı aldı. Bu karar üzerine tüm kurulların Türk Telekom Stadyumu’nda toplanacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz çok önemli bir karar aldı. Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı.
Bu toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.
Yöneticilerin bu hamlesine karşılık Başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi. Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler pazar günü stattaki toplantıya katılacak. Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor. Bazı yöneticilerden sürpriz istifalar gelebileceği belirtildi.
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