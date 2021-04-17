Son dakika Galatasaray haberleri: Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası flaş iddia! "Bazı futbolcular..."

Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde futbolcularla ilgili yaptığı "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklamasından sonra bazı oyuncuların antrenmana çıkmak istemediğini belirtti.

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