17 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Göztepe - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'in 35. haftasında , deplasmanda 'ye konuk olacak.

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

Cengiz'in sözleri sonrası flaş iddia! haberin devamı

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