16 Nisan 2021, Cuma
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Fatih Terim kulübedeki yerini Göztepe maçıyla alıyor!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 2 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçıyla birlikte saha kenarındakini yerini alacak. (GS spor haberleri)
Çaykur Rize maçından sonra 2 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, Hatay ve Karagümrük karşılaşmalarında takımı yalnız bırakmıştı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli hocanın yokluğunda 2 maçtan 1 puan çıkarınca şampiyonluk yarışında büyük yara alınmıştı. İmparator, Göztepe deplasmanında kulübedeki yerini alacak. Terim'in söyleyecekleri merakla bekleniyor. (Fotomaç)
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