16 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim kulübedeki yerini Göztepe maçıyla alıyor!

Terim kulübeye dönüyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da 2 maç ceza alan teknik direktör , maçıyla birlikte saha kenarındakini yerini alacak. ( haberleri)

maçından sonra 2 maç ceza alan Teknik Direktör , ve karşılaşmalarında takımı yalnız bırakmıştı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli hocanın yokluğunda 2 maçtan 1 puan çıkarınca şampiyonluk yarışında büyük yara alınmıştı. İmparator, deplasmanında kulübedeki yerini alacak. Terim'in söyleyecekleri merakla bekleniyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a Mısırlı 10 numara! Transferde Mohammed detayı... Cimbom'a Mısırlı 10 numara! Transferde Mohammed detayı...
Cimbom'da forma Halil'in! Cimbom'da forma Halil'in!
Terim'e flaş sözler! Yalnız hissetmesi gereken kişi Cengiz'dir Terim'e flaş sözler! "Yalnız hissetmesi gereken kişi Cengiz'dir"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör